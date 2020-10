Ricci di castagna al centro dell'economia circolare di Sienabioactive

SienabioActive uno SpinOff di bioeconomia dell’Università di Siena con sede ad Arcidosso. SienabioActive è una start-up innovativa che fa Ricerca e Sviluppo nel settore delle tecnologie delle Scienze della vita. Nasce dai risultati del progetto VACASTO Open Riccio PSR programma di sviluppo rurale della Regione Toscana, su fondi europei, di cui è stata capofila l’Associazione per la Valorizzazione della Castagna IGP del Monte Amiata. Il progetto, finalizzato alla lotta al cambiamento climatico, si poneva l’obiettivo di valorizzare il riccio della castagna mediante l’estrazione di sostanze bioattive per la salute ed il benessere dell’uomo, degli animali e delle piante.

Dal progetto è nata una nuova realtà imprenditoriale di bioeoconia, Sienabioactive. La Bioeconomia è il cuore dell’Economia Circolare in cui tutti i prodotti mantengono il loro valore aggiunto limitando la produzione di rifiuti in un ciclo di vita per prodotti e per i processi di produzione. Nel caso di Sienabioactive ci si concentra sulla trasformazione di scarti, come il riccio della castagna, in prodotti secondari e terziari ad alto valore aggiunto. L’azienda parte grazie ai risultati della ricerca scientifica ottenuti presso il Dipartimento di Eccellenza di Biotecnologie Chimica e Farmacia dell’Università di Siena, con la produzione di una linea dedicata di cosmetici e saponi biologici con attività antimicrobica e con prototipi di carta e biomateriali.

Sienabioactive è stata finalista alla Start Cup Toscana 2019 per le start up innovative ed è ospite alla tavola rotonda della Start Cup Toscana 2020 ed ha vinto il premio Murate Park Mercafir 2019 come start up innovativa nel campo agrifood.

Una nuova azienda innovativa quindi fortemente radicata nel territorio che persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e che si pone lo scopo di trasformare in risorse scarti e rifiuti biologici.

Fonte: Ufficio Stampa