Sbaracco e camminate a 6 zampe a Montespertoli nel weekend

Finesettimana d'autunno ricco di iniziative a Montespertoli. Spostato a sabato 3 ottobre la giornata di sport al Parco Urbano, il programma rimane il solito: la mattina dalle ore 9.30 fino alle ore 12.30 sarà possibile provare le seguenti discipline: total body soft, pilates, tai-chi e yoga.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, prenderà avvio da Piazza dei Machiavelli un'esperienza campestre di nome "Sgambata intorno al Castello" con percorso tra i vigneti e gli oliveti del Castello di Sonnino. Il percorso prevede una distanza di circa 5 km e all'arrivo sarà organizzato da parte dei proprietari del Castello un piccolo snack di ristoro.

L'iscrizione sia per la mattina che per il pomeriggio è obbligatoria ed è gratuita, contattando l'Ufficio Sport del Comune al numero 0571600230 o scrivendo una email a cultura@comune.montespertoli.fi.it o direttamente in loco. Per tutti i partecipanti ci sarà una piccola sorpresa finale.

Per la domenica, 4 ottobre, invece è stato organizzato un mercatino dell'usato, del riciclo e del riuso creativo - LO SBARACCO.

In piazza del Popolo, dalle ore 9.00 fino alle 22.30, si potranno trovare molti banchi con oggetti da acquistare, grazie all'organizzazione e collaborazione dell'Associazione Faremo Foresta e dell'Associazione Commercianti.

Infine al Parco Urbano di Sonnino a Montespertoli, sempre domenica 4 ottobre, Avis e Gruppo a 6 Zampe tornano con la quarta edizione di BAU - Basta Avere Cuore e un guinzaglio, una passeggiata a 6 zampe aperta a tutti coloro che hanno un cane ma anche a chi non ce l'ha grazie ai cani in adozione delle associazioni. Saranno presenti associazioni, educatori, veterinari, volontari e per firire aperidog dell'associazione Noi e i Cani. Per partecipare è preferibile un sms o whatsapp al 331 5284149 – il messaggio è indispensabile per l'organizzazione e per contattarti in caso di brutto tempo. Per ogni informazione a riguardo è possibile contattare i seguenti numeri: 337673820 - 3495388195

Per non perdersi tutte le novità a Montespertoli seguite la pagina facebook del Comune.