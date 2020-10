Scippatore deruba 80enne e scappa, arrestato dalla polizia

La polizia di Firenze ha rintracciato e bloccato uno scippatore che ieri pomeriggio in viale Europa aveva derubato una 80enne della borsa. Il 30enne fiorentino, già noto alle forze dell'ordine per reati simili, è stato arrestato. La refurtiva è stata restituita all'anziana vittima, che è rimasta illesa. Il 30enne era fuggito in motorino ma una telecamera di videosorveglianza l'ha immortalato.

Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura della custodia cautelare in carcere. Secondo gli investigatori non è escluso che l'uomo, arrestato l'ultima volta nel 2016 sempre per uno scippo, possa aver messo a segno altri colpi analoghi avvenuti nei giorni scorsi nella stessa zona.