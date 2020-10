Servizi infanzia, 55mila euro per Volterra e Castelnuovo di Val di Cecina

Con la delibera della Giunta Regionale n.533/2020 sono stati assegnati € 55.279,36 di finanziamenti per i servizi alla prima infanzia così ripartiti: al comune di Volterra € 39.800,36 e a quello di Castelnuovo Val di Cecina € 15.479,00.

Le risorse rientrano nell’avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) – a.e 2020/2021 - POR FSE 2014-2020, di cui al Decreto Regione Toscana n. 10094 del 02/07/2020.

Il finanziamento avviene in virtù della presenza a Volterra dei due servizi per la prima infanzia Spazio Gioco Educativo “Giocamondo” e il nido "La Mongolfiera".

"La partecipazione a questa linea di finanziamento della Regione Toscana - dichiara l'assessora all'Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - è stata fortemente voluta dall'Amministrazione per valorizzare l'offerta pubblica dei servizi alla prima infanzia e per potenziare ulteriormente l’accoglienza dei bambini e delle bambine nei servizi educativi comunali per la prima infanzia. Con queste risorse, infatti, copriremo in parte i costi di gestione dell'offerta formativa."

Fonte: Ufficio stampa