Sorpreso con hashish e bilancina, pregiudicato torna in carcere

Nella tarda serata di ieri, 30 settembre, i carabinieri della Stazione di Firenze Castello, in esecuzione di Decreto di sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, hanno arrestato un 38enne fiorentino, pregiudicato.

L'uomo, già gravato della misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale con obbligo di permanenza in casa in determinati orari per reati inerenti gli stupefacenti, è stato sorpreso nei giorni scorsi dai militari operanti fuori dalla propria abitazione in orario non consentito ed in compagnia di soggetti pregiudicati nonché, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di grammi 33,17 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, un bilancino di precisione e un coltello intriso della medesima sostanza.

A seguito di quel comportamento è stato emesso il Decreto di sospensione dell’affidamento in prova e per lui si sono riaperte le porte del Carcere di Sollicciano.