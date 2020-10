Sostegni si racconta dopo la vittoria alla Stanza di Vetro su Clivo Tv - canale 680

Nelle ultime elezioni regionali è stato il più votato dell’Empolese-Valdelsa. Enrico Sostegni, consigliere regionale uscente del Pd è passato dalle 9600 preferenze del 2015 alle oltre tredicimila del 2020. Con lui, ospite della puntata odierna de La Stanza di vetro, in onda su Clivo Tv (canale 680 del digitale terrestre), abbiamo provato a raccontare la strana campagna elettorale che ha preceduto l’ultima chiamata alle urne, le gioie e le paure prima del voto. Sostegni ci ha raccontato quali sono le cose che, nei cinque anni precedenti lo hanno reso felice e quale cruccio gli è rimasto. E che riguarda proprio un’opera empolese che ancora non ha preso il via per la sua realizzazione.

Abbiamo provato a parlare anche di futuro. Del suo, personale che, grazie alla forza dei voti ottenuti lo danno come uno dei favoriti nella giunta che il presidente Eugenio Giani sta cercando di realizzare. E dei progetti che la Regione dovrà cercare di portare a termine, anche grazie al fatto che per il post Covid arriveranno dall’Europa, molti finanziamenti. Ovviamente, sempre con il territorio dell’Empolese-Valdelsa in primo piano.

Sostegni non si è tirato indietro in nessuna occasione, rispondendo a tutte le domande. Anche quelle che avrebbero potuto metterlo in imbarazzo. Un esempio: se chiamato a far parte della giunta potesse scegliere lui un assessorato, sapete quale sceglierebbe? Seguite La Stanza di vetro per scoprirlo. Appuntamento a questa sera alle 21,30 su Clivo Tv.