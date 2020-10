Tamponi negativi, riaprono le scuole di Comeana e Carmignano

Sono risultati negativi entrambi i tamponi dei bambini, che avevano un genitore risultato positivo al tampone per il Covid-19, per cui erano state chiuse in via precauzionale la scuola materna di Comeana e una classe della scuola Nazario Sauro a Carmignano.

Considerando la negatività dei tamponi, da domani tutte le classi interessate potranno riprendere le regolari attività scolastiche. I due bambini sottoposti a tampone invece, essendo contatti diretti di persone risultate positive, dovranno comunque restare a casa per concludere il periodo di quarantena, come previsto dal protocollo sanitario.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa