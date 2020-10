Tentato furto in appartamento, sgominata banda di ladri in Valdarno

Tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: tre donne e due uomini sono stati arrestati nel Valdarno Aretino. Si tratterebbe di una banda di topi d'appartamento, sorpresa dopo che ha provato a rubare in un appartamento in seguito ad aver sfondato un vetro.

Tutto è nato a San Giustino Valdarno (Loro Ciuffenna). Dei cittadini hanno segnalato la presenza di un'auto sospetta e un tentativo di effrazione. I carabinieri sono stati avvertiti che un'utilitaria grigia all'interno di una villetta di San Giustino. I cinque stavano rompendo una porta finestra per entrare in casa.

I militari sono intervenuti e hanno seguito l'auto, in fuga verso Terranuova Bracciolini. L'inseguimento è durato qualche minuto e si è concluso solo con l'arrivo di un'altra pattuglia dei carabinieri. Ciononostante i due uomini della banda hanno provato, invano, a scappare a piedi.

I cinque sono tutti residenti nel Lazio e con un curriculum criminale ampio. Alcuni sono stati portati in carcere a Firenze, altri a Arezzo. I carabinieri hanno sottoposto a sequestro, oltre agli strumenti da scasso, anche un marsupio, una borsa e un orologio da taschino, con ogni probabilità provento di precedenti furti in abitazione. Sono in corso ulteriori indagini.