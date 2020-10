Tre alberi da abbattere a Lucca: sono a rischio

È stata firmata stamattina a Lucca l'ordinanza che dispone l'abbattimento di tre alberi affetti da patogeni o pericolosi. In particolare il servizio fitosanitario della Regione Toscana ha decretato il taglio di due platani affetti da cancro colorato (Ceratocystis platani). Le due piante sono poste rispettivamente nel parcheggio dela Cimitero comunale di Sant'Anna e in viale Batoni – piazza Martiri della Libertà. Le operazioni saranno contraddistinte da tutte le modalità di profilassi obbligatorie utili a evitare ulteriori contagi. Un terzo albero, un tiglio, posto in viale Carlo Del Prete, a seguito della compilazione della scheda VTA da parte dell'agronoma Irene Benvenuti, con una specifica tomografia, ha rilevato forti problemi di stabilità e coseguente classificazione nella fascia più alta di rischio cedimento e per questo motivo sarà abbattuto e sostituito con un nuovo esemplare.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa