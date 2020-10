Un frutto al giorno per la Colletta Alimentare a Montespertoli

In collaborazione con l'Associazione Produttori Colline Toscane che gestisce il Mercagas, Coop Montespertoli, Misericordia e l'Assessorato al Sociale parte una nuova iniziativa, dal 10 ottobre 2020, di raccolta d'alimentari freschi per la Colletta Alimentare.

'Donare significa consegnare nelle mani di qualcun altro un bene. È un gesto di generosità che non chiede nulla in cambio, perché quando aiuti gli altri non sei mai solo ma contribuisci a garantire una coesione sociale che condivide il valore del dono. I Montespertolesi hanno più volte dimostrato di essere una grande comunità fatta di persone che hanno in comune la volontà d’impegnarsi per migliorare le cose con la voglia di costruire un futuro migliore.' dichiara Daniela Di Lorenzo e aggiunge 'Ringrazio sia Linda Santucci e Diego Tommasulo per aver portato all'attenzione dell'Amministrazione questo bellissimo progetto sia tutti i volontari impegnati nella raccolta.'

Tutti i sabato sarà possibile donare frutta o verdura acquistando sia alla Coop di Montespertoli sia al Mercagas in Piazza del Popolo, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Gli alimenti che si possono donare sono: verza, bietola, cipolle, insalata, peperoni, melanzane, zucca, cetrioli, cipolle secche, patate, carote, sedano, rapa rossa, peperoncini, mele, pere, prugne, pesche, uva, meloni gialli (invernali), fagioli cannellini, fagioli borlotti, ceci, lenticchie, uova, passata di pomodoro.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa