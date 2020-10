A Siena quarta tappa precampionato per l'Abc Solettificio Manetti

Sabato 3 ottobre alle ore 18 Abc Solettificio Manetti attesa a Siena sponda Costone per ricambiare la visita di sette giorni fa. Esordio in campionato previsto sabato 24 ottobre a Valdisieve.

Quarto scrimmage stagionale per l’Abc Solettificio Manetti che dopo Use Empoli, Costone Siena e Libertas Livorno torna ad affrontare proprio la formazione senese, ricambiando così la visita del Costone di sette giorni fa.

Sabato alle ore 18, infatti, i ragazzi di Paolo Betti saranno attesi a Siena per un’altra tappa di avvicinamento al campionato di C Gold. Altro test importante per valutare la condizione fisica dei gialloblu e confermare i progressi visti mercoledì al PalaBetti contro la Libertas.

Dopo quello contro il Costone, ecco gli altri appuntamenti precampionato in programma:

· mercoledì 7/10 vs Folgore Fucecchio (ore 20.30, PalaBetti Castelfiorentino)

· mercoledì 14/10 vs Mens Sana Siena (da confermare)

· sabato 17/10 vs Virtus Siena (ore 18, PalaBetti Castelfiorentino)

Il Comitato Regionale FIP ha intanto diramato il calendario provvisorio del campionato di C Gold. Per l’Abc Solettificio Manetti esordio previsto sabato 24 ottobre a Valdisieve. Il calendario definitivo sarà pubblicato lunedì 12 ottobre.

Fonte: Abc Castelfiorentino - Ufficio Stampa