Abel Ferrara e Giuseppe Pedersoli ospiti dell'Arsenale per 'Dalla Laguna al Lungarno'

Dopo il successo dell'apertura con il doppio-evento in presenza della regista Susanna Nicchiarelli, autrice di “Miss Marx”, la quinta edizione della rassegna "Dalla Laguna al Lungarno", che porta a Pisa una selezione di film presentati all'ultimo Festival di Venezia, prosegue al Cineclub Arsenale con tante prime visioni e due speciali incontri.

Lunedì 5 Ottobre alle 21.00, ad introdurre la proiezione del documentario “La verità su La dolce Vita” sarà l'incontro in collegamento video con il regista Giuseppe Pedersoli. Il film si basa sulla copiosissima, originale e inedita corrispondenza tra Giuseppe Amato, Angelo Rizzoli e Federico Fellini, rispettivamente produttore, distributore e regista de “La dolce vita”. Attraverso un montaggio avvincente di interviste e letture, e scene ricostruite, si ricreano le atmosfere, i contrasti e le passioni che formarono la sostanza fondante di uno tra i più controversi prodotti della cinematografia italiana, universalmente riconosciuto come un capolavoro.

Evento di chiusura, Mercoledì 7 Ottobre alle 21.00 sarà quindi l'incontro in collegamento video con la sala con il regista americano Abel Ferrara. Vincitore a Venezia77 del premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker, importante riconoscimento speciale alla carriera riservato ai cineasti che hanno segnato in maniera profonda il cinema contemporaneo, Ferrara sarà protagonista di un evento che precederà la proiezione in anteprima del suo ultimo documentario “Sportin' Life”, con Willem Dafoe e Cristina Chiriac, vera e propria riflessione cruda e acuta sul processo creativo.

Chiudono il programma della rassegna le proiezioni di “Spaccapietre” di Gianluca e Massimiliano De Serio, presentato alle Giornate degli Autori, e il film della pre-apertura del Festival, “Molecole” di Andrea Segre, dove passato e presente si mescolano nei giorni del lockdown.

Informazioni complete sulla rassegna e biglietti in prevendita su arsenalecinema.com. Per l'ingresso è obbligatoria la tessera annuale del Cineclub, acquistabile direttamente alla cassa del cinema.