Al via a Vinci i servizi “Pomeriggio al Ciaf” e “Aspettando la mamma”

Con l’inizio dell'orario prolungato nelle scuole primarie e nelle scuole d’infanzia del Comune di Vinci, ripartono anche i servizi “Pomeriggio al CIAF” e “Aspettando la mamma” presso Villa Reghini.

I due progetti nascono per offrire ai bambini e ai ragazzi della città un luogo di aggregazione, uno spazio costruito ad hoc per loro, per i loro bisogni di svago. L’obiettivo è quello di promuovere la socializzazione tra i bambini attraverso il gioco e le attività di laboratorio, favorendo l’interazione tra coetanei, la gestione delle situazioni di gruppo, lo sviluppo della fantasia, della creatività e della comunicazione e la costruzione di rapporti di amicizia in maniera spontanea.

I servizi sono gestiti dall’ATI (associazione temporanea di imprese) composta da Eskimo S.N.C. Onlus, Associazione culturale Ponte e Co&So Empoli. Durante i pomeriggi a Villa Reghini i bambini, insieme agli educatori, avranno l’occasione di conoscere e sperimentare attività allo stesso tempo divertenti e impegnative, sviluppando le capacità creative e la socializzazione.

Ogni giorno verranno proposti, a seconda della stagione, giochi all’aperto o al chiuso, giochi di gruppo, di abilità e da tavolo, e svariate altre attività, secondo un programma settimanale. L’impegno dei bambini e dei ragazzi, oltre al divertimento, è finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di elaborati (ad esempio film, coreografie di balli, pitture, manufatti in ceramica e altro) che saranno mostrati anche durante eventi partecipati dai genitori e dalla cittadinanza.

“Pomeriggio al CIAF” e “Aspettando la mamma” saranno aperti ogni pomeriggio dalle ore 16 alle 19 e possono iscriversi i bambini che vanno dai 3 agli 11 anni di età. Naturalmente, nella fascia di apertura del servizio i genitori possono accompagnare e riprendere il proprio bambino a seconda delle loro necessità.

I posti disponibili sono in tutto 20 e avrà la priorità chi effettuerà l'abbonamento mensile. Per le entrate giornaliere, invece, sarà necessaria la prenotazione e si accede al servizio se c'è disponibilità di posti. Le attività si svolgeranno nella sala polivalente e nel giardino di Villa Reghini e sono organizzate nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anti Covid-19.

Per l'iscrizione bisogna scaricare e compilare il modulo apposito, reperibile sul sito del Comune di Vinci, e poi consegnarlo a mano direttamente ai gestori del servizio presso Villa Reghini, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19.

I genitori dei bambini della scuola dell'infanzia che iscrivono il proprio figlio e hanno la necessità di usufruire del servizio di trasporto (per il tratto da scuola a Villa Reghini), devono inviare la domanda, scaricabile sempre dal sito istituzionale, all'ufficio protocollo del Comune all'indirizzo protocollo@comune.vinci.fi.it.

Per avere ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0571 902292.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa