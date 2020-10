Amici del Padule a Giani: "Speriamo la giunta mantenga confronto con associazioni per la tutela ambientale"

Gentile Presidente Giani

all'indomani della Sua elezione alla Presidenza della Regione Toscana, con la presente desideriamo rivolgerLe il nostro saluto ed il nostro più sincero augurio in vista dell'importante lavoro che L'attende alla guida della regione.

La nostra Associazione ha carattere locale, in quanto affianca ed offre supporto al Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio nelle attività di gestione dell'omonima Riserva Naturale, ma svolge la sua attività territoriale sulla base di una visione estesa alle gravi e molteplici criticità ambientali che affliggono il pianeta.

Le sfide ambientali che abbiamo di fronte, dal cambiamento climatico alla perdita di biodiversità, dall'inquinamento alle più recenti minacce globali rappresentate da nuove pandemie, impongono alla nostra generazione di elevare l'attenzione e l'impegno ai massimi livelli per tutelare e possibilmente ripristinare, con modalità appropriate, l’equilibrio degli ecosistemi, danneggiato dalle attività umane.

La necessità di progettare urgentemente un nuovo modello di sviluppo che integri maggiormente le politiche ambientali con quelle sociali, sanitarie ed economiche, fa ricadere una grande responsabilità sugli organismi di governo a tutti i livelli, da quelli sovranazionali a quelli locali.

Riteniamo che anche in Toscana, date l’importanza e le implicazioni etiche del tema, per definire le nuove priorità si debba svolgere un approfondito dibattito in seno alle istituzioni, con il contributo e la condivisione di rappresentanze sociali, culturali e territoriali.

Auspichiamo che la nascente Giunta regionale da Lei presieduta abbia a cuore la difesa dell’ambiente e della biodiversità e che voglia mantenere costantemente aperto un canale di confronto e collaborazione con tutte le associazioni, comitati e gruppi di cittadini che hanno fatto della tutela ambientale l'oggetto del proprio impegno.

Tali realtà (costituite da un crescente numero di cittadine/i sensibili, competenti e responsabili) rappresentano infatti, a nostro avviso, un patrimonio di idee e risorse di cui la politica regionale non può fare a meno.

Confidiamo che, nel dare vita al percorso partecipativo delineato nel Suo programma di Governo, vorrà conoscere più approfonditamente la nostra esperienza ed avvalersi delle competenze di chi da molti anni gestisce con passione il Centro di Ricerca e la Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

RingraziandoLa per l'attenzione, Le rinnoviamo i più sentiti auguri di buon lavoro alla guida della nostra regione.

Simona Petrassi

Presidente associazione Amici del Padule di Fucecchio

Fonte: Amici del Padule di Fucecchio