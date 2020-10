Annullata la Fiera dell'Antella a Bagno a Ripoli

Alla luce delle condizioni meteorologiche previste per i prossimi giorni, con allerta gialla indicata per la notte tra domenica 4 e lunedì 5 ottobre, l’edizione 2020 della Fiera di Antella è annullata.

La decisione dell’amministrazione comunale, presa di concerto con il Centro Intercomunale di Protezione Civile, è motivata dalla volontà di evitare rischi per la sicurezza di visitatori e lavoratori a causa dei previsti temporali.

La presenza dei numerosi addetti alla sorveglianza e al controllo dei varchi prevista nel piano di sicurezza della Fiera è infatti messa a rischio dalla necessità delle associazioni di Protezione civile di intervenire, nelle stesse ore e soprattutto nelle ore precedenti quando è prevista una situazione di allerta, nelle zone interessate dal rischio meteorologico.

“A malincuore, ma coscienziosamente dobbiamo rimandare il tradizionale appuntamento con la Fiera al prossimo anno” dichiarano il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini. “È una scelta di buon senso dettata dalla volontà di non correre rischi in un’edizione che si sarebbe svolta comunque in forma ridotta a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa