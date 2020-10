Appello per la ricandidatura di Falchi, quasi mille adesioni

Si avviano verso quota 1000 le adesioni all’appello per la ricandidatura del sindaco Falchi in vista del 2021.

L’iniziativa è stata lanciata due giorni fa da un gruppo di cento cittadini promotori, impegnati a vario titolo nella vita sociale, economica, culturale e del volontariato di Sesto e nel giro di poche ore ha trovato migliaia di adesioni. E' possibile sottoscrivere l’appello direttamente online QUI.

Nei prossimi giorni i promotori incontreranno il sindaco Falchi per consegnare pubblicamente il testo dell’appello e tutte le firme raccolte.