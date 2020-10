Biblioteca 'Fucini': settimana ricca di appuntamenti dedicati alla lettura e non solo

Tutte le iniziative della biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ nella prossima settimana.

#L'ORA DEL RACCONTO

Martedì 06 ottobre, ore 17

La Torre del Racconto ad ottobre è tutta per voi! Chi saranno i protagonisti delle storie che leggeremo? Lo scoprirete soltanto partecipando alle letture, le bibliotecarie della sezione ragazzi vi stanno aspettando con tanti libri, ma affrettatevi, potrebbero essere finiti nella… pancia della balena!

Max. 10 partecipanti, su prenotazione.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Martedì 06 ottobre, dalle ore 16

Volete trascorrere un piacevole pomeriggio in compagnia di ferri, lana e buona conversazione?

Venite in biblioteca e unitevi al gruppo Sferruzza, Sferruzza. Ogni martedì alle 16 le Amiche della Maglia si riuniscono in biblioteca per sferruzzare insieme, scambiarsi consigli e idee, realizzare i lavori destinati ai progetti di beneficenza a cui decidono di aderire.

Le più esperte sono inoltre a disposizione per accompagnare gli utenti che vorranno fare i primi passi nel mondo della maglia e dell'uncinetto.

#FELICITA' METROPOLITANE: E FINSERO FELICI E CONTENTI - Reading d'autore

Giovedì 8 ottobre, ore 18.00 presso La Vela "Margherita Hack"

L’associazione culturale La Nottola di Minerva, nell’ambito del progetto Felicità metropolitane, in collaborazione con la Città Metropolitana, presenta il libro di Giuseppe Culicchia E finsero felici e

contenti, edito da Feltrinelli.

Talk Show con Raffaele Palumbo di Controradio

Un'opera di satira chirurgica e impietosa, che fa ridere e fa riflettere sulle finzioni comode e

talvolta mostruose a cui siamo tutti assuefatti.



#UNA CARAVELLA SULL'OCEANO

Sabato 10 ottobre, ore 16 (replica alle 17,15)

Questo pomeriggio ricorderemo la scoperta dell'America facendo navigare le nostre Caravelle! Dopo un simpatico laboratorio che ci vedrà impegnati nella costruzione della barca ci trasferiremo tutti nel Chiostro degli Agostiniani per la… prova di navigazione!

Per bambini dai 4 agli 8 anni

Max. 7 partecipanti per gruppo, su prenotazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa