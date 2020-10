Cadavere sulla spiaggia di Lido di Capoliveri: è una donna, sarebbe annegata. SI cerca di risalire all'identità

Nel tardo pomeriggio di oggi è stato ritrovato un cadavere sulla spiaggia di Lido di Capoliveri all'isola d'Elba. Si tratta di una donna, di età compresa tra i 40 e i 50 anni. Il corpo è stato recuperato da due bagnanti. La donna, che indossava il solo costume da bagno, è morta per annegamento. Sulla spiaggia, però, non sono state rinvenuti effetti personali, eccetto un paio di ciabattine che non è detto appartengano alla vittima. Sul posto i carabinieri insieme alla capitaneria di porto che sta effettuando gli accertamenti per risalire alla sua identità. Al momento non sono arrivate segnalazioni o denunce di nessun tipo di eventuali parenti o conoscenti per segnalare la scomparsa della donna.