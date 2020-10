Camminate della Salute a San Vivaldo, primo appuntamento

Dopo mesi di blocco totale delle attività e la pausa estiva, che ha richiesto un grande sforzo di riorganizzazione delle iniziative e di adeguamento alle norme anti contagio, tornano le camminate della salute organizzate dalla Uisp Empoli Valdelsa Aps e dalle sezioni soci territoriali di Unicoop Firenze. L'obiettivo delle passeggiate è quello di dare più opportunità alle persone di fare movimento in compagnia e allo stesso tempo di dare indicazioni su come avere una alimentazione sana, due comportamenti importanti per la prevenzione di tante patologie legate all'invecchiamento e non solo.

Il primo appuntamento della stagione si terrà domani, sabato 3 ottobre, con una camminata organizzata in collaborazione con la sezione soci Coop di Certaldo. Il ritrovo è previsto alle 15.30 al parcheggio del convento di San Vivaldo, nel comune di Montaione. L’iniziativa permetterà di scoprire le meraviglie artistiche del monastero e le piante che si trovano al suo interno. Ma sarà anche l’occasione per tenersi in movimento e socializzare.

L’appuntamento sarà replicato anche sabato prossimo, 10 ottobre, con le medesime modalità e orari. Per partecipare è necessaria la prenotazione. É possibile effettuarla chiamando il numero 3391579626 oppure accedendo al sito www.coopfirenze.it/camminate. Il programma delle camminate si arricchirà nelle prossime settimane con altri appuntamenti in diversi comuni dell’Empolese Valdelsa.