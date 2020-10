Cimiteri Firenze, 400mila euro per interventi straordinari

Quattrocento mila euro per interventi straordinari in alcuni cimiteri comunali tra cui le Porte Sante, Trespiano e Peretola. É quanto ha stanziato la giunta comunale approvando nell’ultima seduta la delibera dell’assessore a Welfare Andrea Vannucci. Si tratti di lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza di coperture pericolanti, linee vita, camminamenti e ringhiere e scaloni monumentali del cimitero delle Porte Sante.

Inoltre, saranno realizzati interventi su impianti e finiture per assicurare la continuità, l’efficienza e lo svolgimento in sicurezza dei servizi cimiteriali, garantendo la conservazione delle strutture, la vivibilità degli ambienti e la messa a norma e in sicurezza ai sensi delle normative vigenti. “Questi lavori rientrano in un quadro più ampio di interventi nei cimiteri comunali per renderli luoghi sicuri, belli e rispettosi della nostra memoria - ha detto l’assessore Vannucci -. Si aggiungono a quelli già in esecuzione e tutti hanno l’obiettivo di garantire un elevato standard qualitativo e di accoglienza dei servizi cimiteriali e di migliorare la fruibilità da parte dei cittadini”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa