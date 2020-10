Contagi nelle scuole, in Valdera quarantene per 5 scuole

Questi gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

AMBITO EX ASL 1 MASSA CARRARA

Al liceo classico “Rossi” di Massa la classe posta in quarantena a metà settembre ha concluso il suo periodo di isolamento senza casi secondari.

AMBITO EX ASL 2 LUCCA

A seguito dell’individuazione di altrettanti casi di positività, sono state disposte le quarantene ad una classe delll’istituto comprensivo di Coreglia Antelminelli, ad una sezione della scuola d’infanzia di Fornoli, ad una sezione della scuola d’infanzia di Barga e ad una classe dell’Istituto superiore “Garfagnana” di Castelnuovo Garfagnana.

AMBITO EX ASL 5 PISA

A seguito dell’individuazione di altrettanti casi “a bassa carica”, sono state disposte le quarantene per una sezione alla scuola d’infanzia di Casciana Terme, per una classe alla scuola primaria di Bientina, per una sezione della scuola d’infanzia “Isola dei colori” a Calcinaia, per una sezione della scuola d’infanzia “San Lino” a Volterra e per una classe dell’istituto superiore alberghiero di Volterra.

AMBITO EX ASL 12 VERSILIA

A seguito dell’individuazione di due casi di positività, sono state disposte le quarantene per due classi dell’istituto superiore “Marconi” di Viareggio. L’indagine epidemiologica è al momento ancora in corso per individuare gli eventuali contatti stretti verso cui emettere i necessari provvedimenti di quarantena.

Fonte: Asl Toscana Centro