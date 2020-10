Corsi Afa, si ritorna a fare attività nell'Empolese

Dal prossimo lunedì, 5 ottobre, prenderà il via ufficialmente la nuova stagione dei corsi Afa organizzati dalla Uisp Empoli Valdelsa Aps. Un ricchissimo programma, che conta già cinquanta proposte di corsi distribuiti in diversi comuni del circondario. Dopo mesi di difficoltà, iniziati con una primavera di chiusura totale delle attività legata al lockdown e proseguiti con un’offerta ridotta che è andata avanti per tutta l’estate, da questo ottobre si torna in palestra con un palinsesto quasi al completo.

I comuni al momento coinvolti sono sei e le strutture utilizzate sono sempre circoli, case del popolo, palestre e scuole. A Capraia e Limite i corsi si terranno nella sede della Pubblica Assistenza. A Cerreto nel circolo Arci del capoluogo e in quello di Lazzeretto, a Bassa Marea e al circolo XXII Agosto di Stabbia. A Empoli, invece, si potrà svolgere l’attività fisica adattata al palasport Aramini (con ben dieci proposte, tra cui Afa Park e Afa Ictus), nei circoli Arci di Avane, Casenuove, Marcignana, Ponte a Elsa, Ponzano, Pozzale, Monterappoli, Fontanella, Sant’Andrea, Santa Maria, Pagnana, Avis e Villanuova e nella sede della Pubblica Assistenza. A Montelupo nei circoli Arci di Montelupo, Fibbiana e Ambrogiana. A Montespertoli presso la scuola elementare e nei circoli Arci di Martignana, Ortimino e Montespertoli. Mentre a Vinci nei circoli di Vitolini, Spicchio e Sovigliana e nella casa del popolo di Vinci. Rimangono da definire le attività che si svolgeranno all’interno della scuola Busoni e i corsi di Afa Fibromialgia, che si terranno a Sovigliana.

La Uisp anche per quest’anno ha deciso di mantenere bloccati i costi per permettere a tutti di poter svolgere attività motoria. In particolare, l’iscrizione che sarà valida fino a fine di agosto 2021 continuerà a costare 12 euro. Quindi, rimane la possibilità di scegliere le due opzioni: frequenza due volte a settimana (costo mensile 22 euro) o frequenza tre volte a settimana (costo mensile 28 euro). Ciascun corso partirà con un minimo di 10 partecipanti.

Per partecipare è necessario iscriversi, compilando l’apposito modulo (presente sul sito www.uisp.it/empoli o a disposizione presso la sede del comitato di via XI Febbraio 28 a Empoli) e pagando la quota di partecipazione. Il pagamento può essere effettuato direttamente presso la sede del comitato, tramite bollettino postale (C/C 18920504 intestato a “Uisp Comitato Empoli Valdelsa”, specificando corso e mese nella causale) oppure tramite bonifico bancario (Iban: IBAN: IT09 W084 2537 8300 0003 0217590). Quest’anno per garantire il rispetto della normativa anticontagio, oltre al distanziamento all’interno degli spazi utilizzati per l’attività e la santificazione degli stessi, viene richiesto agli atleti di portare il proprio tappetino.

Per maggiori informazioni sugli orari e le sedi è possibile consultare il nostro sito www.uisp.it/empoli/sporpertutti, scrivere alla mail empolivaldelsa@uisp.it, telefonare allo 0571/711533 oppure recarsi direttamente alla sede del comitato di via XI Febbraio 28 a Empoli.

