Cr Volterra, incentivi statali e superbonus: una scelta sostenibile

Il Decreto Legge 77 dà infatti diritto ad una detrazione fiscale, per un arco temporale di cinque anni, fino al 110% dell’importo delle spese sostenute per la riqualificazione energetica e sismica di singole unità immobiliari o parti comuni di edificio di proprietà principalmente di persone fisiche e condomini, realizzate entro il prossimo 31/12/2021 (fatte salve eventuali proroghe); gli interventi abilitanti sono riconducibili al cappotto termico, alla sostituzione dell’impianto termico centralizzato e ad interventi per la riduzione del rischio sismico. Il requisito essenziale per avere diritto alla detrazione è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Oltre alla detrazione fiscale in cinque anni, l’esecutore dei lavori potrà cedere il credito di imposta a banche o ad altri intermediari finanziari, oppure ottenere uno sconto in fattura del 100% dell’importo dei lavori da parte dell’impresa che li esegue, che a sua volta potrà cedere il credito fiscale acquisito a banche o ad altri intermediari finanziari.

La Cassa, al fine di sostenere la liquidità di imprese e famiglie e per contribuire ulteriormente alla ripresa economica del territorio, sta ultimando i dettagli dell’offerta di un servizio integrato e distintivo per sostenere la misura del Superbonus edilizio al 110%. Il servizio prevede, oltre all’acquisto del credito fiscale, finanziamenti a stato avanzamento lavori e consulenza professionale, personalizzata e specializzata per ottenere chiarimenti e confronti sulle misure e per facilitare la predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento del Superbonus.

I Clienti potranno trovare tutte le informazioni utili per rimanere aggiornati su tempi e modalità di rilascio del servizio nella sua completezza al link www.crvolterra.it/incentivi-statali-e-superbonus-una-scelta-sostenibile-per-te-e-per-lambiente/.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra