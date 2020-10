Discriminazione e violenza di genere, Empoli ha partecipato alla legge in discussione in Parlamento

RE.A.DY, la rete la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, lancia un’azione di sensibilizzazione a livello nazionale a sostegno della proposta di legge “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.

Nei mesi estivi del 2020 i rappresentanti dei soggetti aderenti alla rete hanno lavorato al documento condiviso di Ordine del Giorno a sostegno della legge attualmente in discussione in Parlamento: l’OdG è il frutto di un lavoro congiunto di un gruppo interno alla rete ready, al quale il Comune di Empoli ha partecipato nel mese di agosto con la consigliera comunale delegata Chiara Pagni, e approvato poi dall’intera rete e condiviso con i soggetti aderenti al tavolo nazionale LGBT recentemente istituito all’UNAR.

Ogni cittadino o cittadina oppure ogni amministratore che vive e conosce il proprio territorio sa quanto i fenomeni come l’omofobia e il sessismo sono purtroppo ancora ben radicati nelle nostre comunità. È fondamentale dunque “alzare la voce” e mandare un messaggio forte e chiaro al legislatore: il nostro Paese ha bisogno di questa legge e non c’è tempo da perdere.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa