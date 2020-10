Elezioni Cascina, Cosentini: "I miei primi quattro impegni"

Abbattimento dell’Imu sulle seconde case per le famiglie, per gli uffici, attività commerciali e imprese in continuità con quanto già avviato nel 2017; un pacchetto di sgravi sui tributi locali per le imprese che decideranno di investire sul territorio comunale, un grande piano delle opere pubbliche con la maggior parte degli interventi già coperti in bilancio e nuove opere con particolare attenzione a viabilità, ponti e manutenzione sugli edifici pubblici come scuole, illuminazione pubblica, impianti sportivi, cimiteri e interventi a sostegno delle fasce più deboli con l’istituzione del garante per le disabilità. Sono questi i primi quattro provvedimenti su cui Leonardo Cosentini candidato sindaco a Cascina e Dario Rollo della Lista Valori e Impegno Civico si sono impegnati con i cittadini come primi atti da deliberare dopo il ballottaggio del 4 e 5 ottobre. “Sono questi i primi provvedimenti con cui proseguiamo il nostro impegno con la città – ha spiegato Leonardo Cosentini - Un’unità di intenti che ha trovato una sintesi nella nostra forte azione amministrativa portata avanti dal 2016 e che ha visto il risanamento del bilancio comunale ereditato dalle amministrazione di centrosinistra in pre dissesto e che oggi può contare su un avanzo di amministrazione di 7 mln e mezzo di euro. Proprio in virtù di questo straordinario risultato ho chiesto formalmente a Dario Rollo, che ha accettato, la disponibilità a proseguire il suo lavoro avviato in Giunta per la gestione del bilancio comunale che oggi ci consente finalmente di fare investimenti importanti, affiancandomi anche in veste di vice sindaco per garantire trasparenza e continuità amministrativa per i prossimi cinque anni nei confronti dei cittadini”.

“I cittadini – ha aggiunto Dario Rollo - dovranno scegliere tra chi ha dimostrato come noi di saper gestire la macchina pubblica con risultati concreti e tangibili, dato garanzia e continuità e chi invece prosegue come il centro sinistra, dopo aver amministrato settant’anni producendo effetti deleteri per i cittadini e la comunità, a fare semplicemente delle promesse. Nella gestione del post pandemia la nostra azione di buongoverno ha portato una risposta concreta con una manovra di oltre 3 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese. Proseguiremo nell’azione di risanamento delle società partecipate portandole ad avere equilibrio nella gestione finanziaria e maggiori servizi per i cittadini a differenza del candidato del Pd che non ha saputo dimostrare nemmeno di saper gestire una fondazione come quella del teatro portandola sull’orlo del baratro”.

“Rimarremo al nostro posto, mettendoci a disposizione dei cittadini, per tutta la durata del mandato come abbiamo già dimostrato di fare in questi anni – hanno aggiunto Cosentini e Rollo – e solo il Consiglio comunale potrà legittimamente sfiduciarci e mandarci a casa. La scelta degli amministratori sarà basata su competenza e capacità. Come amministratori locali dovremmo esclusivamente occuparci di risolvere i problemi quotidiani dei cittadini e dello sviluppo e della crescita della città”. Tra le linee programmatiche condivise l’istituzione del garante per le disabilità, organismo che sarà coordinato da Matteo Aghini Lombardi capolista Valori e Impegno Civico con il supporto di Marco Morganti della Lista civica Leonardo Cosentini Sindaco due persone che vivono la disabilità quotidianamente e che coadiuveranno la Giunta comunale e il Consiglio sull’abbattimento delle barriere architettoniche, la progettazione delle opere pubbliche, e più in generale su come affrontare il tema della disabilità nelle scuole e nelle famiglie.

Fonte: Ufficio stampa