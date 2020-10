Trovato in bici a Empoli con le amfetamine, arrestato 24enne

Due uomini di origine nigeriana sono stati controllati durante le attività della polizia di Empoli assieme alle pattuglie del del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, uno di questi è stato arrestato. I fatti risalgono a ieri pomeriggio.

Alle 14 al parco della Rimembranza e in piazza Don Minzoni, di fronte alla stazione ferroviaria, gli agenti hanno identificato le persone presenti. Tra questi un 33enne nigeriano in Italia senza fissa dimora e con domanda per il permesso di soggiorno ancora in corso. Su di lui pendono diversi precedenti di polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Inoltre risultava essere destinatario del divieto di dimora nelle Province di Prato e Firenze, emesso dal Giudice del Tribunale di Prato come misura cautelare lo scorso 7 agosto a seguito di processo celebrato per direttissima perché arrestato in flagranza del reato di spaccio. Essendo quindi sul territorio di Empoli senza autorizzazione del Giudice, è stato segnalato alla autorità giudiziaria per la inosservanza del divieto di dimora.

In viale Buozzi gli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino hanno controllato passanti e persone sedute sulle panchine. Un giovane in bici, alla vista degli uomini in divisa, ha invertito la marcia e ha tentato di allonanarsi. È stato bloccato e identificato come un 24enne in Italia senza fissa dimora, con in corso domanda per il permesso di soggiorno, oltre a questo con precedenti di polizia per reati contro la persona e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una volta perquisito è stato trovato in possesso di sei involucri contenenti sostanza stupefacente. Gli esami hanno affermato che si trattavano di 66 grammi di amfetamine e metamfetamine. In tasca aveva anche la somma di euro 175, in banconote da piccolo taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato sequestrato, il giovane invece è finito in manette a disposizione della autorità giudiziaria per il processo per direttissima da celebrare nella mattina del 2 ottobre.