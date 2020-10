Via dei Neri chiusa per metà, 2 mesi di lavoro all'ex Sert

Proseguono i lavori di consolidamento e restauro del palazzo ex Ser.T di Piazza XXIV Luglio nell’ambito del progetto di innovazione urbana. Quella struttura ospiterà una Casa della Salute e appartamenti in cohousing. In questi giorni si lavora per installare dei micropali di sostegno dell’edificio dal lato di Via dei Neri. Per questo il primo tratto di strada, da Piazza XXIV luglio e Via Leonardo da Vinci, sarà chiuso al traffico per quasi due mesi. Il provvedimento entra in vigore dalle 7 di lunedì 5 ottobre e proseguirà fino a sabato 28 novembre.

Per raggiungere Via Leonardo da Vinci, il secondo tratto di Via dei Neri e quindi anche Piazza del Popolo sarà consentito accedere da Via Ferrucci attraverso Via Giuseppe del Papa, in quanto la telecamera di controllo sarà disattivata in tutto questo arco di tempo utile ai lavori previsti. Dunque si entra in Via del Papa, si svolta a destra, si entra in Via Leonardo da Vinci e poi si potrà raggiungere Piazza del Popolo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa