eSport e iGaming: il futuro del gioco è mobile

Gli amanti dei videogiochi preferisco sempre più giocare attraverso smartphone e tablet, e il settore del mobile gaming sta conoscendo un successo incredibile, grazie ai tanti giochi che nascono ogni giorno per rispondere alle esigenze di una società in costante movimento e, purtroppo, smartphone addicted.

Casinò online

Un settore in continua ascesa è quello delle sale da gioco digitali. Come in altri ambiti, è la concorrenza a stimolare i consumatori che si vedono dedicati bonus e promozioni sempre più vantaggiosi. Un esempio lampante è Voglia di Vincere casinò online che arriva a offrire un bonus di benvenuto fino a 1000 euro. Una piattaforma ricca di giochi che ha sviluppato anche un'app per consentire una fruizione mobile ancora più semplice e immediata. Nel 2019, si è registrato un incremento delle giocate da mobile del 69%, e il successo non sembra destinato a fermarsi. Sebbene siano apprezzati anche altri tipi di giochi, come puzzle e solitari, sono proprio i casinò online a trainare questo settore generando il 66% delle entrate totali dell’online gaming.

eSports

Il mondo delle competizioni per videogiocatori è in crescita esponenziale e, anche se in Italia i numeri sono ancora bassi, ci sono tutti i presupposti per un aumento importante. Le potenzialità che offrono gli eSports sono il cavallo di battaglia dei giochi per mobile. Nuovi format sono stati creati e messi appunto proprio per incontrare i gusti e le esigenze di migliaia di appassionati di videogiochi, che non solo ricercano un'esperienza realistica e immersiva ma anche la possibilità di concludere una partita in una manciata di minuti. A questo si aggiungono i campionati, le classifiche aggiornate in tempo reale, tornei giornalieri o settimanali, quasi a calendarizzare le proprie giornate in base al gioco del momento: tutti espedienti che spingono il giocatore, anche solo per pochi secondi, a entrare in gioco. Ma non è tutto.

Sono diverse le ragioni che ingolosiscono i finanziatori a investire negli eSports da mobile. Innanzitutto i costi d’ingresso molto ridotti, l’elevato numero di utenti raggiungibili (grazie anche a imponenti investimenti nella pubblicità, soprattutto sui social) e il successo di pubblico delle finali di campionato. Eventi con premi milionari e osservati da milioni di spettatori nel mondo che sono un'ulteriore conferma a certificare l’imminente esplosione degli eSport.

L’oligopolio cinese

Se fino a pochi anni fa il mercato del mobile se lo spartivano Apple (USA) e Samsung (Corea del Sud), questi colossi adesso devono vedersela con i nuovi attori cinesi. Marchi come Huawei, Xiaomi e Oppo sono nati per rispondere a un'esigenza ben specifica: il più grande mercato al mondo è infatti quello cinese. Una popolazione altamente dipendente dagli smartphone, che necessita costantemente di prodotti a prezzi sempre più concorrenziali. In Cina, il 95% dell'utilizzo di Internet non avviene tramite PC ma tramite mobile. Inoltre, più del 60% dei guadagni complessivi derivati dal gaming mobile proviene proprio dagli utenti cinesi, dove i soli giocatori su mobile superano il mezzo miliardo. Non c'è dunque da stupirsi che siano proprio loro a dominare il mercato mondiale dei giochi online: per un giro d'affari di oltre 23 miliardi di dollari.