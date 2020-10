Fondazione Caript, oltre 2 milioni ai comuni per interventi su edific

Nuovi Cantieri è il titolo con il quale Fondazione Caript presenta la settima edizione del bando a sostegno delle amministrazioni comunali della provincia di Pistoia, per interventi e progetti di recupero su edifici, aree e impianti pubblici destinati al servizio diretto ai cittadini.

Proseguimento naturale del bando Cantieri Smart (iniziativa che ha coperto il triennio 2017/2019), questa edizione della call intende favorire, in questo momento particolare, l’avvio di nuovi cantieri pubblici, offrendo così occasioni di lavoro per le imprese locali.

Come nei due anni precedenti, anche nel 2020 il bando mette a disposizione degli Enti locali un plafond complessivo di 2,4 milioni di euro, così suddivisi secondo le due attività previste:

· ATTIVITÀ 1 – € 400mila disponibili per audit energetici e sismici, monitoraggi, progetti di recupero per manutenzione, restauro e ristrutturazione;

· ATTIVITÀ 2 – € 2milioni disponibili per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, riqualificazione, adeguamento normativo.

Il bando prevede un’ampia gamma di interventi su tutte le tipologie di immobili di proprietà comunale, ma stabilisce tuttavia criteri preferenziali per la valutazione e la selezione delle domande.

Nello specifico, saranno favorite le opere su immobili con particolari condizioni di degrado; frequentati continuativamente da un numero elevato di persone o destinati a usi di rilievo per la sicurezza pubblica; di particolare pregio storico-artistico o paesaggistico-ambientale; di rilevante interesse sociale.

Altri criteri di selezione sono collegati al rapporto costi-benefici, alla molteplicità di carenze colmate dal progetto e ai caratteri innovativi riguardanti il risparmio energetico e l’impiego di materiali eco-sostenibili.

Per partecipare è necessario compilare la richiesta online nella sezione Attività – Bandi e Contributi sul sito www.fondazionecrpt.it entro e non oltre il 13 novembre 2020.

Ciascun Ente locale può richiedere al massimo cinque finanziamenti presentando, per ognuno di essi, distinta e specifica domanda. Requisito fondamentale per poter usufruire del finanziamento è che siano rispettate le tempistiche dettagliatamente indicate dal bando.

Fonte: Ufficio stampa