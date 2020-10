Arriva inaspettata la notizia della scomparsa di Francesco Gabbanini, per tantissimi anni contabile dell'allora Associazione degli Industriali di Pistoia, ora Confindustria Toscana Nord.

"Lo ricordiamo - dicono i colleghi che lo hanno conosciuto e che con lui hanno lavorato in Piazza Garibaldi - come persona di specchiata onestà, che si sentiva intimamente parte del sistema, sempre disponibili con i soci e con tutti noi; anche dopo il suo pensionamento non ha mai mancato di farci visita, soprattutto in occasione delle festività ricorrenti. Finchè non appariva il Gabba dal portone del palazzo non era Natale e non era Pasqua. Per tutti noi è rimasto uno della squadra, con il suo fare allegro e con la sapienza che gli derivava da tanti tanti anni di esperienza".

Alla moglie Anna, alle figlie Francesca e Silvia e agli adorati nipoti il nostro cordoglio e la memoria di una persona che ci ha insegnato cosa significa lavorare con amore e passione.

Francesco Gabbanini aveva 82 anni. È stato Maestro del Lavoro e Console Emerito. Il funerale si terrà lunedì 5 ottobre alle 15 partendo dalle cappelle del commiato della Misericordia di Pistoia per la chiesa di Piuvica dove sarà tenuto il funerale.