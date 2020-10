Giorno del Dono, Empoli aderisce

Il prossimo 4 ottobre si celebrerà in Italia per la sesta volta il “Giorno del Dono” - #DonoDay2020, istituito con la legge n.110 del 14 luglio 2015 e promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID). Si tratta di un ente che da più di dieci anni si occupa di verificare il buon uso delle risorse raccolte dalle organizzazioni no profit e incentivare la cultura della donazione e della fiducia.

Già da alcuni anni l’Anci, Associazione Nazione Comuni Italiani, patrocina l’iniziativa finalizzata a celebrare il dono declinato nei suoi aspetti più diversi, coinvolgendo le amministrazioni locali e singoli cittadini che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività.

Il Comune di Empoli ha dato la propria adesione a questa giornata per testimoniare l’importanza del coinvolgimento dei territori nella diffusione della cultura del dono.

Quest’anno in particolare, in seguito all’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, l’Istituto Italiano della Donazione ha deciso di unire alla tradizionale campagna #DonareMiDona la nuova campagna #ilDonoNonSiFerma per raccogliere le testimonianze di come i Comuni hanno affrontato o stanno affrontando questo particolare momento storico.

I Comuni si sono dimostrati il punto di riferimento di tutti i cittadini ed hanno saputo catalizzare, con energia positiva, la voglia di aiutare chi ne aveva bisogno con iniziative coraggiose, innovative, da non dimenticare.

A Empoli per esempio sono ancora in corso ‘Spesa e farmaci a Domicilio’, Ascoltiamoci, Spesa Sospesa, consegna pacchi alimentari. Una serie di iniziative nate o implementate durante il lockdown che rappresentano una rete di sostegno e di solidarietà messa in piedi grazie alla collaborazione di tutte le associazioni del territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa