'I Fatti di Montespertoli', le iniziative targate CdP, Arci, Bibli.a.mus e Comune

I Fatti di Montespertoli: 10 - 14 ottobre 1920 prima azione fascista di intimidazione alla nuova amministrazione socialista insediatasi nel Comune di Montespertoli.

Le associazioni Casa del Popolo, Circolo ARCI S. Allende e Bibli.a.mus, in collaborazione con il Comune di Montespertoli, hanno organizzato una serie di iniziative per domenica 11 ottobre 2020 per celebrare i 100 anni da 'I Fatti di Montespertoli'.

'Noi, come Casa del Popolo e Circolo Arci vogliamo valorizzare il nostro territorio riportando alla luce la storia e insieme a Bibli.a.mus sentivamo il dovere di approfondire e di far conoscere a tutta la cittadinanza 'I Fatti di Montespertoli'.' sottolinea Marco Pacciani, presidente dell'Associazione Casa del Popolo a Montespertoli 'La celebrazione di domenica 11 ottobre ci porterà non solo la conoscenza ma ci permetterà di riflettere su un momento storico e cruciale del nostro paese'

Dal 10 al 14 ottobre 1920 gli squadroni fascisti effettuarono una prima spedizione punitiva contro l’Amministrazione socialista di Montespertoli dell'epoca con l’obiettivo di occupare il Palazzo Comunale, primo provocatorio tentativo fascista di occupazione, al quale i cittadini di Montespertoli risposero prontamente, impedendone la riuscita. La notte del 12 ottobre accorsero in tanti dal Centro Storico e dalle numerose frazioni del Comune, persone di ogni età e con armi di ogni tipo, con l’unico obiettivo di difendere il Palazzo Comunale.

Per tutta la giornata di domenica 11 ottobre sarà installata in Piazza del Popolo una mostra fotografica documentale recuperata con grande impegno dalle Associazioni a testimonianza di quei giorni.

Alle ore 17.30, presso la Sala Topical, si svolgerà un incontro di presentazione de 'I Fatti' con il saluto del Sindaco Alessio Mugnaini. A seguire cena alla Pizzeria della Casa del Popolo e successiva proiezione del video 'I Fatti di Montespertoli, 10 - 14 ottobre 1920' realizzato nel 1994 dagli alunni nati nel 1983.

Di seguito il programma nel dettaglio della serata:

ore 17.30

Saluto del Sindaco Alessio Mugnaini

Moderatore: Paolo Gennai Storico della Toscana

- Il contesto storico: Francesco Catastini - Docente Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova

- “I Fatti di Montespertoli " - Franco Fontanelli e Antonio Cappelli, narrazione, letture, poesie

- Il Personaggio - racconto su Gino Fontanelli

ore 19,30 Pausa con cena presso la Pizzeria Casa del Popolo

ore 21,00 Sala Topical

- Il contesto sociale: Giuseppe Matulli, Presidente Istituto Storico Toscano dellavResistenza e dell’Età contemporanea

- L'esperienza scolastica del 1994 - Franco Quercioli

- Proiezione del video " I Fatti di Montespertoli, 10 - 14 ottobre 1920" realizzato nel 1994 dalla scuola Elementare N. Machiavelli di Montespertoli con letture e musica

Gli interventi, il dibattito, le foto ed il documentario della manifestazione saranno parte di una pubblicazione sul tema del centenario de 'I fatti' che sarà presentata nel corso delle celebrazioni del 25 Aprile 2021.

Fonte: Comune di Montespertoli