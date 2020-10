Il "Biancone" si è illuminato di rosa per una sera, a sostegno della campagna Nastro Rosa di Airc per la ricerca sul cancro. Nella notte di ieri, giovedì 1° ottobre, la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria si è eccezionalmente accesa di rosa, in occasione della campagna Nastro Rosa della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. La speciale illuminazione è stata a cura di SILFI spa.

Fonte: Ufficio Stampa