Una donna, in strada, senza vestiti. Per questo la notte scorsa la polizia è dovuta intervenire in via Serragli a Firenze. All'arrivo degli agenti la donna, di origine sudamericana, era in evidente stato di agitazione.

Questa sarebbe salita sul cofano della volante della polizia, provocando anche dei danni. I poliziotti sono quindi stati costretti a immobilizzarla. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in ospedale e sedata.