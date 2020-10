Interventi di emergenza in favore di donne e bambini maltrattati: bando della SdS Senese per il Terzo settore

La Società della Salute Senese ha emesso un avviso pubblico rivolto al Terzo Settore per individuare partner da coinvolgere nella co-progettazione di interventi di pronta accoglienza per le donne e i loro figli che, in emergenza, sono costrette a lasciare la propria abitazione a causa dei maltrattamenti subiti dal partner.

Gli interventi fanno parte del Programma Antiviolenza della Regione Toscana, che mette a disposizione anche le risorse finanziarie per attuarli. I soggetti del Terzo Settore possono presentare la loro manifestazione di interesse tramite Pec da inviare a sds.senese@pec.it , secondo i criteri e le modalità previste nel bando pubblicato sul sito www.sds-senese.it.

Un’apposita commissione selezionerà gli enti in possesso dei requisiti professionali ed economico-finanziari richiesti nell’avviso. I soggetti ammessi parteciperanno alla fase di co-progettazione - coordinata dalla SdS insieme al Centro Antiviolenza di riferimento della Zona Senese ,“Donna chiama donna” - per definire in concreto le modalità operative degli interventi di pronta emergenza per i soggetti maltrattati.

L’avviso rimane aperto fino alla fine del progetto, fissata per il 31.12.2021. Per informazioni scrivere a federico.bertoli@sdssenese.it.