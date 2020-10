Italia Viva precisa: "Non è vero che abbiamo tolto il sostegno a Betti"

Italia Viva Cascina vuole precisare. Dopo il comunicato al fulmicotone di ieri, interpretabile come un diniego all'appoggio a Betti dopo l'arrivo in coalizione di Fabio Poli sostenuto dal M5S, oggi arriva una precisazione dal partito fondato da Matteo Renzi. L'appoggio a Betti c'è sempre come pure l'indicazione di voto, spiegano Martina Guarnacci e Michele Passarelli Lio. Dunque la strada diversa affermata non è così lontana da quella del candidato di centrosinistra. Di seguito riportiamo il testo completo del comunicato a mezzo stampa:

È vero che Italia Viva Cascina ha sostenuto e si è impegnata con forza per la candidatura di Michelangelo Betti, presentando perfino una propria lista a sostegno, nonostante la nostra struttura territoriale fosse nata da poco.

È vero che abbiamo più volte espresso nei giorni scorsi l’augurio che il candidato sindaco del centrosinistra si apparentasse con una lista civica di sinistra ma, insieme a questo auspicio, abbiamo manifestato la nostra contrarietà ad un apparentamento con il Movimento 5 Stelle locale. Perché, non da soli ma insieme anche a Più Europa, ritenevamo che questa fosse una scelta sbagliata, non in linea con la necessità fino a quel momento condivisa da tutti di creare e portare alla vittoria a Cascina, nel paese di Susanna Ceccardi, una alternativa di centrosinistra e riformista.

È vero che, appresa dai quotidiani la scelta del Candidato Sindaco Betti di apparentarsi coi 5 Stelle, abbiamo manifestato pubblicamente la nostra contrarietà a questa scelta, con un comunicato stampa che pacatamente segnava questa distanza politica.

Ciò nonostante.

Non è vero che Italia Viva ha tolto il sostegno al candidato sindaco Michelangelo Betti.

Non è vero che Italia Viva intende dare una diversa indicazione di voto al ballottaggio di domenica e lunedì prossimi.

Questo è quanto è accaduto. E questo è ciò che si può leggere in quel comunicato stampa, perché da nessuna parte v’è scritto che Italia Viva ha cambiato idea su come votare al ballottaggio domenica e lunedì prossimi.

La necessità di alcuni di coprire con una piccola polemica locale la notizia dell’apparentamento coi 5 Stelle può quindi essere comprensibile, ma non può essere certamente fatta a scapito della verità.