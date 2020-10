La Savino Del Bene Scandicci in trasferta al Pala Verde per misurarsi con Conegliano

Dopo le prime due partite stagionali con altrettanti successi, dei quali l'ultimo casalingo contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, questo sabato alle 20:30 la Savino Del Bene torna in campo per il terzo turno della Serie A1 2020-2021. Al Pala Verde di Villorba la Imoco Volley Conegliano, reduce anch'essa da due vittorie e con un solo set ceduto alle avversarie, ospiterà infatti le regazze di Barbolini, che proveranno ad interrompere la striscia vincente delle padrone di casa e a rompere un tabù Pala Verde che dura dal 25 febbraio 2018.

EX E PRECEDENTI

Solamente due giocatrici nelle fila di Scandicci hanno indossato anche la maglia della Imoco Volley: si tratta della palleggiatrice Ofelia Malinov, in Veneto nella stagione 2016-2017, e della centrale Martina Samadan, che ha indossato la maglia di Conegliano nella prima parte della stagione 2018-2019.

Numerosi i precedenti ufficiali tra le due formazioni. Conegliano e Scandicci si sono infatti affrontate tra i confini italiani ben 17 volte. 13 a 4 il bilancio a vantaggio di Conegliano. L'ultimo incontro risale alle recenti semifinali di Supercoppa, giocate in gara unica in Piazza dei Signori a Vicenza, in cui le venete si sono imposte per 3-0. L'ultimo successo della Savino Del Bene in terra veneta invece risale al campionato 2017-2018. Due infine i precedenti a livello internazionale, entrambi relativi alla CEV Champions League 2018-2019: l'andata disputata a Treviso finì 3-2 per Conegliano, il match di ritorno disputato al Mandela Forum di Firenze terminò con uno speculare 3-2 in favore della Savino del Bene.

LE PAROLE DELLA CAPITANA OFELIA MALINOV

“Conosciamo tutti Conegliano, non ha bisogno di presentazioni. Mi aspetto una partita combattuta e mi auguro di vedere una crescita, punto dopo punto. Dobbiamo provare a migliorare il nostro gioco, sorprattutto contro una squadra che sbaglia veramente poco. Siamo giovani e abbiamo bisogno di crescere giocando questo tipo di queste partite Dobbiamo andare al PalaVerde con positività spingendo al massimo delle nostre possibilità. Misurandosi coi più forti capiremo quale sarà il nostro livello, è un ottimo test anche se arriveremo al massimo più avanti”

LE AVVERSARIE

La Imoco Volley Conegliano sembra confermare il trend delle ultime stagioni, disseminate di successi in ambito nazionale e internazionale. La squadra veneta, come detto, ha iniziato la nuova stagione perdendo solo un set contro Casalmaggiore, per poi aggiudicarsi il match contro la Unet E-Work Busto Arsizio per 3-0 in trasferta. Coach Daniele Santarelli, dal 2017 sulla panchina di Conegliano, dovrebbe puntare sul 6+1 con Wolosz al palleggio ed Egonu da opposto. Adams e Sylla giocheranno in banda. De Krujif e Fahr formeranno il tandem di centrali. Maglia da libero affidata invece a De Gennaro.

IN TV

La partita fra Imoco Volley Conegliano e Savino del Bene Scandicci sarà trasmessa in diretta su RaiSport+HD. Il match sarà disponibile anche sulla piattaforma LVFTV.