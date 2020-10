La Scotti a Ragusa con una pazza idea: vincere

Non ha la voce della mitica Mina, ma alla vigilia dell'esordio in campionato della sua Scotti coach Alessio Cioni ha voglia di cantarla. 'Pazza idea' è quella che il tecnico e le sue ragazze hanno in testa per la sfida di sabato sera alle 20 al Pala Minardi di Ragusa (arbitri Scrima di Catanzaro, Capurro e Praticò di Reggio Calabria) con la quale, finalmente, si torna a parlare di impegni ufficiali di campionato.

"La prima partita di campionato ha un storia tutta sua - attacca il tecnico - i valori a volte possono essere dilatati o azzerati e quindi il pronostico non è mai facile. Noi per la prima volta giocheremo al completo ed anche Ragusa può dire lo stesso. Detto questo la compagine siciliana, anche se ha cambiato molto, resta una delle prime tre del campionato e quindi l'impegno è difficile. Però ci sono tanti fattori che ci fanno ben sperare". Il tecnico li analizza. "Il fatto che sia la prima di campionato, la nostra voglia matta di giocarla, la pressione che è tutta sulle loro spalle sono aspetti che ci fanno partire per la Sicilia con la pazza idea di provare a vincerla. È quello che dobbiamo dirci perché, dopo tanti complimenti che in passato abbiamo ricevuto quando abbiamo affrontato le grandi, ora vorremmo averne qualcuno meno ma tornare con i punti in classifica. Vogliamo e dobbiamo provarci, consapevoli che loro hanno i favori del pronostico e che quindi andiamo in campo senza pressione e cariche nel provare a fare lo sgambetto ad una squadra così forte".

La gara di Ragusa apre per la Scotti il campionato e una settimana piena visto che mercoledì sera alle 20.30 al Pala Sammontana arriverà Broni, preludio poi alla trasferta della domenica successiva a Schio. Si comincia da Ragusa, la Scotti è pronta.

Fonte: Use - Ufficio Stampa