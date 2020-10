Villa Serena in festa per Lina, arrivata a 101 anni

Finicola detta Lina compie 101 anni. Lo fa a Villa Serena, struttura di Montaione che ha tenuto botta in maniera importante al Coronavirus. Lina è stata festeggiata dagli altri membri della rsa e anche dal sindaco Paolo Pomponi.

"Il 2020 è ed è stato un anno difficile per tutti ma in particolare per i nostri residenti di Villa Serena, costretti a modificare molte delle loro abitudini ed a sopportare rinunce, come per alcuni mesi la visita dei familiari" ha scritto su Facebook Pomponi.

Sempre il sindaco ha ricordato come Lina sia residente a Villa Serena da 4 anni. Irpina di origine, ha lavorato come cuoca anche a Milano.

Ancora Pomponi: "Oltre a ribadire come sia sempre una grande emozione incontrare e dialogare con una persona che ha vissuto per oltre un secolo, rinnovo il ringraziamento a tutto il personale di Villa Serena che, con professionalità, passione e soprattutto amore, si occupa di tanti nostri concittadini meno giovani".