Livorno, apre il bando 2020 per gli alloggi Erp

Da lunedì prossimo, 5 ottobre, sarà possibile presentare le domande del bando anno 2020 per l’assegnazione in locazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Livorno.

La domanda può essere presentata esclusivamente online entro il 4 dicembre 2020.

Per la prima volta il bando con le relative istruzioni (www.comune.livorno.it/ufficio-casa/bandi/bandi-on-line) è pubblicato in forma esclusivamente telematica, con accesso mediante specifiche credenziali e altre forme di identificazione digitale.

È comunque necessario provvedere al pagamento dell'imposta di bollo di €. 16,00 allegando apposita dichiarazione alla domanda.

Sarà possibile accedere alla procedura telematica identificandosi tramite Utente/Password (occorre comunicare un numero di telefono cellulare per l'invio tramite SMS di una password provvisoria), tramite tessera sanitaria con PIN attivo, tramite Carta di Identità Elettronica con PIN attivo, oppure tramite SPID.

Per agevolare i cittadini sono state predisposte istruzioni e un tutorial che descrive le fasi della procedura online per la presentazione della domanda (su pdf compilabile) e degli allegati. La compilazione della domanda avverrà tramite apposito link, anch’esso disponibile dal 5 ottobre.

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare all’Ufficio Fabbisogno Abitativo ai numeri 0586 820410 – 820419 dal lunedì a venerdì in orario 9-13, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 o inviare una mail a casepopolari2020@comune.livorno.it

Tenuto conto dell'emergenza sanitaria ancora in atto, solo se veramente impossibilitati a presentare la domanda online in autonomia, è possibile prenotare un appuntamento per la postazione informatica con operatore messo a disposizione dal Comune, telefonando all’ufficio Fabbisogno Abitativo dalle ore 9 alle ore 12.

Il Comune ha inoltre raccolto l'adesione di soggetti disponibili a fornire assistenza alle persone che possono incontrare difficoltà. L'elenco è in corso di aggiornamento e sarà pubblicato a partire dal 5 ottobre nella pagina del bando.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa