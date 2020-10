Ondata di maltempo oggi in Toscana. In totale sono stati compiuti 38 interventi dei vigili del fuoco nel territorio provinciale. 26 sono stati effettuati in zona Livorno, 6 a Cecina, 4 a Piombino e 2 a Portoferraio. Si tratta in prevalenza di alberi pericolanti o caduti lamiere, gronde, rami, persiane intonaci pericolanti.