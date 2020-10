I vigili del fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti per un soccorso a persona in Comune di Civitella Val di Chiana, Loc. Tegoleto. Un uomo, rimasto con una mano infilzata nella forca del trattore, è stato soccorso dalla squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a tagliare la parte in metallo. L'uomo, rimasto sempre cosciente e collaborativo, è stato poi affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.