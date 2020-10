Morte di Martina Rossi, ricorso contro l'assoluzione dei due ragazzi imputati

Ricorso in Cassazione contro l'assoluzione di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ragazzi di Castiglion Fibocchi che furono accusati per la morte di Martina Rossi e poi assolti dalla corte di appello dopo una iniziale condanna a 6 anni in primo grado. A presentare il ricorso è stata la Procura generale di Firenze col sostituto Pg Luciana Singlitico. La studentessa morì precipitando dal balcone della loro camera d'albergo il 3 agosto 2011 durante una vacanza a Maiorca. Il 10 giugno scorso i due ragazzi furono assolti ribaltando la sentenza di primo grado. Per la procura generale nella sentenza di appello ci sarebbero "indizi non valutati", "motivazione contraddittoria", "valutazione frazionata e priva di logica degli indizi", "travisazione di circostanze decisive", da qui il ricorso. Nello specifico ci sarebbe un video che riprende i due ragazzi che esultano nella questura genovese perché l'autopsia sul corpo della ragazza non aveva trovato segni evidenti di violenza a parte i traumi per la caduta dal balcone, video che per il ricorso non sarebbe stato valutato correttamente: "Non è stato inteso il senso dell'intercettazione, gli imputati con quelle frasi hanno inconsapevolmente ma assai efficacemente fornito la chiave di lettura degli accadimenti, fino a quel momento nascosta", così Singlitico.