Ospedale di Pescia, un nuovo videolaringoscopio grazie a Banca di Credito Cooperativo

Alla struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Pescia, diretta dal dottor Luca Rosso, è stato donato in questi giorni da parte della Banca di Credito Cooperativo di Pescia e Cascina un nuovo Videolaringoscopio dotato di supporto mobile e altamente performante.

L'apparecchio, già in funzione, insieme a un Fibrolarincoscopio, sono entrambi strumenti utilissimi per interventi particolarmente complicati. Entrambi gli apparecchi sono destinati alla rianimazione, per broncoscopie e intubazioni difficili o per eseguire tracheostomie sotto visione diretta.

La dottoressa Sara Melani, unitamente al dottor Rosso, anche da parte della direzione generale dell'Azienda Sanitaria ringrazia sentitamente in particolare il Presidente del consiglio di amministrazione della BCC di Cascina Franco Papini unitamente ad Antonio Giusti Direttore Generale della BCC di Pescia e Cascina per questa importante donazione.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa