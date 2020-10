Ottobre Rosa, la Lega Certaldo vuole avviare la raccolta fondi per caschi refrigeranti

Come di consueto con l'inizio di ottobre si entra nel periodo della sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.

Come Lega - Salvini Certaldo ci siamo proposti di impegnare l'Amministrazione Comunale a rendersi partecipe della campagna denominata "Nastro rosa", promossa da LILT, AIRC e altri Enti ed Associazioni.

L'idea è non solo di illuminare di rosa edifici o monumenti di Certaldo, ma anche di promuovere iniziative, a livello istituzionale e non solo, che possano far conoscere quanto sia importante la prevenzione, magari sfruttando l'opportunità degli screening gratuiti a disposizione.

Non solo: chiediamo anche di avviare un iter per la stesura di un accordo quadro, assieme alla ASL e agli altri Comuni facenti parte della stessa, per l'avvio di una raccolta fondi destinata all'acquisto di caschi refrigeranti.

Questi sono strumenti, già usati in alcune "breast unit", che consentono di limitare la caduta di capelli per le donne sottoposte a sedute di chemioterapia. Oltre alle conseguenze della malattia, vi sono alcuni effetti collaterali anche psicologici, dovuti all'insorgere della alopecia, difficoltà che, con questi dispositivi all'avanguardia, possono essere affrontate con maggiore serenità.

Ci auguriamo che venga dato un segnale forte e di compattezza, in sostegno di tutte le donne.

Fonte: Gruppo consiliare Lega - Salvini Certaldo