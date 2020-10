Partecipazione e su aggiornamento del DUP 2020-2022, la posizione di Cordone (Lega)

In qualità di Consigliere comunale di Fucecchio della Lega Salvini, componente della Prima commissione' Programmazione e Controllo, Bilancio etc.' e di Vicepresidente della Seconda commissione ' Politiche sociali, Lavoro etc.' Marco Cordone, anche Consigliere Nazionale dell'ANCI, interviene su due argomenti trattati nei recenti Consigli comunali del 23 e del 30 settembre scorso, riguardanti i suddetti organismi, con la seguente dichiarazione:

"Con spirito di coalizione, nel Consiglio comunale del 23 settembre scorso, ho votato a favore della mozione di Forza Italia per l'istituzione di una Commissione consiliare per la Partecipazione e contro la risoluzione del PD che la emendava, evidenziando che questo argomento prima di approdare in Consiglio comunale, doveva essere trattato nelle Commissioni competenti come si dovrebbe fare per temi importanti che riguardano la gestione dell'Amministrazione comunale. Inoltre, il nostro Gruppo consiliare (guidato da Gianmarco Porciani), nel Consiglio comunale del 30 settembre scorso ha votato a favore dell'Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione(DUP), 2020-2022 perché, come ho fatto presente nella dichiarazione di voto, pur essendo per la valorizzazione massima delle Risorse Umane del nostro Comune, abbiamo accolto la richiesta proveniente dall'Amministrazione di individuazione di una figura professionale di supporto, soprattutto normativo, con le caratteristiche di una collaborazione temporanea di natura autonoma, che possa programmare al meglio, in un contesto di emergenza da Coronavirus, le attività produttive per incentivare l'economia del territorio in vista della fiera e delle festività natalizie".

Ufficio Comunicazione del Consigliere Nazionale ANCI

Marco Cordone