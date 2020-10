Picchiano ladro a bastonate, denunciati in 3

Sono tre le persone denunciate per aver picchiato un uomo sorpreso a rubare in un capanno di via Bugiardini alla periferia di Firenze, zona Ponte a Greve. I tre tunisini hanno tra i 42 e i 54 anni, si trovavano nell'appezzamento per conto del proporietario e sono stati denunciati ieri dalla polizia per lesioni personali aggravate. Il 33enne di origine romena è stato trovato con addosso dei telefoni cellulari e degli attrezzi agricoli. Dopo l'aggressione ha riportato una frattura alla mano e numerosi traumi, dichiarati guaribili in 15 giorni. I due complici del furto sono riusciti a scappare.