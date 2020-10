Pistoia, pubblicato l'avviso per il finanziamento dei centri estivi

L’Amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso finalizzato a finanziare i centri estivi svolti nel 2020 e realizzati in linea con le indicazioni nazionali (D.M. del 25 giugno 2020) per il ''potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020''.

«Con questo atto abbiamo destinato importanti risorse, ripartite in parti uguali, a favore di tutti i soggetti gestori dei centri estivi del Comune di Pistoia, fra coloro che hanno presentato la Scia al Suap e il protocollo sanitario all’Azienda Usl – sottolinea l'assessore all'istruzione Alessandra Frosini –. In questo modo diamo un aiuto concreto a tutti i soggetti che hanno partecipato. È una spinta a resistere a questo momento di difficoltà, aiutando così anche le famiglie».

Dunque, la giunta comunale ha stabilito che il finanziamento di 149.366,03 euro destinato a favore di tutti i soggetti gestori dei centri estivi del Comune di Pistoia sia ripartito in parti uguali tra i richiedenti che hanno presentato la Scia al Suap e il relativo protocollo sanitario all’Azienda Usl e che hanno effettivamente realizzato il centro estivo nell'anno corrente.

L'avviso è pubblicato sul sito del Comune (www.comune.pistoia.it), nell'area tematica 'Educazione', box 'Centri estivi'.

I soggetti gestori privati che intendono aderire dovranno inviare una pec all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it indirizzata al servizio Educazione e istruzione del Comune di Pistoia entro il 20 ottobre, indicando il periodo di effettivo svolgimento del centro estivo e il numero di bambini accolti. Deve essere allegato il progetto presentato al Suap e il protocollo sanitario inviato all'Azienda Sanitaria Locale.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: a.mearelli@comune.pistoia.it

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa