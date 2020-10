Progetto Montespertoli: "Il Comune si attivi per il controllo della fauna selvatica"

Approvata all'unanimità durante la seduta del Consiglio Comunale di Montespertoli dello scorso mercoledì 23 settembre, la mozione sul controllo della fauna selvatica, proposta dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli.

La proposta arriva dai consiglieri Niccolò Macallè, Carlo Guiducci, Andrea Migliorini, Luciana Morelli, Margherita Sergi, che chiedono al Consiglio Comunale di affrontare una questione spinosa come quella dei danni all'agricoltura da fauna selvatica.

"Con questo atto intendiamo sollecitare il Comune a farsi parte attiva nell'interesse degli agricoltori, in particolare di coloro che nel territorio di Montespertoli producono vino o hanno allevamenti e devono essere indennizzati dall'attacco degli ungulati. Auspichiamo - dichiarano i componenti del Gruppo Civico Progetto Montespertoli - che i nuovi rappresentanti eletti in Regione promuovano una cultura della prevenzione dei danni piuttosto che intervenire a valle quando ormai il raccolto è andato distrutto".

"Servono incentivi per recinzioni elettrificate o altri metodi di protezione delle colture. Gli indennizzi non sono la soluzione: fino a che vigerà questo strumento però chiediamo alla nostra amministrazione locale di velocizzare gli interventi di controllo da parte delle competenti autorità di polizia, che siano cattura o abbattimento, ma anche il pronto ristoro degli indennizzi economici. La normativa regionale - chiosano i Consiglieri- dà al Sindaco anche la facoltà di intervenire sul controllo della fauna selvatica in ambito urbano: sono sempre più frequenti infatti le segnalazioni della presenza di animali di grossa taglia nei centri abitati che costituiscono un pericolo per l?incolumità delle persone e per la sicurezza stradale".

Fonte: Progetto Montespertoli