Sette anni di fila a fianco dei tifosi azzurri. Radio Lady sarà la radio ufficiale dell'Empoli per la settima stagione consecutiva e coprirà anche l'annata 2020-21 in Serie B. L'emittente ha trovato l’accordo per la cessione dei diritti che consentiranno la radiocronaca integrale delle partite dell’Empoli.

Gianmarco Lotti